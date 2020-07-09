Козак заявил, что Россия не собирается присоединять Донбасс

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий «украинское направление», заявил, что на государственном уровне никогда не обсуждались вопросы о присоединении оккупированного Донбасса к России. Об этом он сказал в интервью ТАСС.



«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал Козак.



Также он утверждает, что Россия заинтересована в мирном политическом урегулировании конфликта.



«Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен», — сказал замглавы администрации российского президента.



О том, что Донбасс может в скором времени юридически войти в состав России на прошлой неделе заявил глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.



Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно о якобы скором присоединении отдельных районов Донецкой и Луганской областей к России.