Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Козак заявил, что Россия не собирается присоединять Донбасс

09 июля 2020, 10:29

Козак заявил, что Россия не собирается присоединять Донбасс

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий «украинское направление», заявил, что на государственном уровне никогда не обсуждались вопросы о присоединении оккупированного Донбасса к России. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал Козак.

Также он утверждает, что Россия заинтересована в мирном политическом урегулировании конфликта.

«Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен», — сказал замглавы администрации российского президента.

О том, что Донбасс может в скором времени юридически войти в состав России на прошлой неделе заявил глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. 

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно о якобы скором присоединении отдельных районов Донецкой и Луганской областей к России.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Козак
Организации
ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:31
«ДНР» выявила 29 заболевших коронавирусом за сутки
10:07
«ЛНР» сообщила о девяти новых инфицированных коронавирусом
08:47
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:50
В «ЛНР» назвали специальности, для которых сократят «бюджетные» места в вузах
15:42
«ЛНР» убирает из названия университета упоминание Тараса Шевченко
13:24
Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк
10:48
«ДНР» сообщила о 26 заболевших COVID-19 и одном умершем за сутки
09:57
«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19
08:55
«ДНР» ночью пропустила людей, которые застряли в «серой зоне»
16:03
Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»
15:25
В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа
11:40
Под Донецком возобновил работу КПВВ после 9 дней перерыва
10:32
«ДНР» сообщила о 22 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
09:08
Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»
все новости
11:43
СБУ назвала полковника ФСБ, который командовал боевиками «Л-ДНР» на Донбассе
11:13
Козак о решении конфликта на Донбассе: надежды стремительно рассеиваются
10:31
«ДНР» выявила 29 заболевших коронавирусом за сутки
10:29
Козак заявил, что Россия не собирается присоединять Донбасс
10:07
«ЛНР» сообщила о девяти новых инфицированных коронавирусом
09:48
Минреинтеграции: Украина получит 25 миллионов евро на жилье переселенцам только к концу года
08:52
Число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 810 человек за сутки
08:47
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского
08:36
В Луганской области продолжают тушить лесные пожары
08:17
В Facebook удалили страницы, которые применялись для влияния на выборы в Украине
08:00
На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:57
Боевика «ДНР» приговорили к четырем годам тюрьмы 
22:56
РФ обвинила Украину в отказе от договоренностей по обмену. В ОП согласны на обмен «всех на всех»
22:27
В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе 
все новости
ВИДЕО
Резников считает, что Россия может пойти на уступки в переговорах по Донбассу ►
05 июля, 15:18
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
04 июля, 22:48
Народные средства и альтернативная медицина против коронавируса ►
03 июля, 23:29

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция