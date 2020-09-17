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Европарламент отказался признать Лукашенко президентом и осудил вмешательство России в дела Беларуси

17 сентября 2020, 15:32

Европарламент отказался признать Лукашенко президентом и осудил вмешательство России в дела Беларуси

Европейский парламент поддержал резолюцию о ситуации в Беларуси. За документ проголосовали 574 депутата, 37 были против, 82 воздержались. 

В частности, в документе указано, что Европарламент не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, в результате которых главой государства был объявлен Александр Лукашенко.

Также высказана поддержка мирной передачи власти в стране и признает Координационный совет белорусской оппозиции «временным представительством людей, требующих демократических изменений». 

Евродепутаты осудили белорусские власти за насильственный разгон мирных митингов протеста, преследование активистов оппозиции и бастующих на предприятиях. Также они потребовали остановить пытки и насилие в стране и призывает к независимому расследованию гибели мирных демонстрантов.

В резолюции также значится поддержка персональных санкций ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Александра Лукашенко.

Осуждается гибридное вмешательство России во внутренние дела Беларуси. Также депутаты призвали изучить возможность включения в санкционные списки российских граждан, непосредственно участвующих в поддержке режима Лукашенко.

Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет обязательной юридической силы для институтов ЕС.

По данным ЦИК Беларуси, победу на президентских выборах в шестой раз одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не признала итоги голосования. В стране больше месяца продолжаются протестные акции, также был создан Координационный совет оппозиции по мирной передачи власти в стране. В ответ белопусские силовики возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.

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