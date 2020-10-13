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Партия «Слуга народа» показывает наибольший электоральный рост в Донецкой области ®

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15 октября 2020, 20:49

Партия «Слуга народа» показывает наибольший электоральный рост в Донецкой области ®

Рейтинг партии «Слуга народа» в Донецкой области продолжает расти, тогда как у ОПЗЖ наблюдается стойкая тенденция к падению. Такие данные сегодня представили в Антикризисном медиа-центре во время презентации результатов социологического исследования «Электоральные предпочтения жителей Донецкой области». Результаты исследования комментировал доктор политических наук, партнёр Аналитического бюро «Система» Андрей Шулика.

По словам социолога, накануне местных выборов жители Донецкой области стали чаще отдавать предпочтение партии «Слуга Народа», тогда как популярность политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» снижается.

Лидерами гонки в Донецкой области являются партии ОПЗЖ, у которой 33,6%, и «Слуга Народа» — 29,1%. У других политсил рейтинг ниже: «Оппоблок» — 10,4%, «Наш край» — 4,8%, «Батькивщина» — 3,7%, «За майбутне» — 2,9%.


«На сегодняшний момент можем говорить, что партия «Слуга Народа» показывает наибольший электоральный рост, — сообщил доктор политических наук, партнер аналитического бюро «Система» Андрей Шулика. — Этому способствует активная кампания на всеукраинском уровне. Тогда как партия ОПЗЖ уже достигла определенного пика, и даже мы видим тенденции к падению».

При этом, часть голосов от «ОПЗЖ» перетекает к другому схожему оппозиционному проекту — партии «Оппозиционный блок».

По мнению Андрея Шулики, существенный рост поддержки партии «Слуга Народа» вполне логичен. Избиратели Донецкой области начинают мобилизоваться вокруг команды президента, потому что видят реальные результаты проектов Владимира Зеленского в регионе. Прежде всего, это мирные инициативы и строительство инфраструктурных объектов в рамках программы «Большая стройка». Кроме того, кандидаты от партии «Слуга народа» делают акцент на проблемах конкретных громад, а это всегда находит у людей больший отклик, чем «высокие политические материи».

Однако, социолог отмечает серьезную электоральную поддержку региональных политических проектов.

«Прежде всего, это партия «Порядок» на севере и в центре области, «Блок Бойченко» в Мариуполе и «Наш Краматорск» Ефимова в Краматорске», — подчеркивает Андрей Шулика.

Социологи поясняют это тем, что избиратели ориентируются на известных в своих громадах людей и ожидают от партий конкретных предложений по решению местных проблем. А региональные партии, в частности «Порядок», отвечают этим ожиданиям. Отсюда и рост их рейтинга.

Исследование «Электоральные предпочтения жителей Донецкой области» проводилось аналитическим бюро «Система» с 8 по 12 октября 2020 года на территории 36 объединенных территориальных громад Донецкой области (исключение — временно оккупированные территории и ОТГ, где выборы 25 октября не состоятся). Участие в опросе приняло 2036 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.

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