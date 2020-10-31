В горсовет Краматорска прошли шесть партий

Территориальная избирательная комиссия Краматорска вечером 30 октября объявила результаты выборов в городской совет. По результатам выборов, в городской совет Краматорска проходят шесть партий. Об этом передает «Суспільне».



Политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» набрала 33,08% и получила 14 мандатов в городском совете.



«Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск"» набрала 26,12% и получила 12 мандатов.



«Партия мира и развития» набрала 10,8% и получила 5 мандатов.



Партия «Европейская Солидарность» - 7,79% и получила 4 мандата.



Партия «Слуга народа» набрала 6,27% и получила 4 мандата.



«Партия Шария» набрала 5,91% и получила 3 ​​депутатских мандата.



Еще шесть партий, принимавших участие в местных выборах, не преодолели пятипроцентный барьер: «Наш край», «Батькивщина», «Демократична сокира», «За будущее», «Голос» и «Победа Пальчевского».

В Краматорске во второй тур выборов городского головы выходят Александр Гончаренко и действующий мэр Андрей Панков.