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В горсовет Краматорска прошли шесть партий

31 октября 2020, 16:51

В горсовет Краматорска прошли шесть партий

Территориальная избирательная комиссия Краматорска вечером 30 октября объявила результаты выборов в городской совет. По результатам выборов, в городской совет Краматорска проходят шесть партий. Об этом передает «Суспільне».

Политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» набрала 33,08% и получила 14 мандатов в городском совете.

«Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск"» набрала 26,12% и получила 12 мандатов.

«Партия мира и развития» набрала 10,8% и получила 5 мандатов.

Партия «Европейская Солидарность» - 7,79% и получила 4 мандата.

Партия «Слуга народа» набрала 6,27% и получила 4 мандата.

«Партия Шария» набрала 5,91% и получила 3 ​​депутатских мандата.

Еще шесть партий, принимавших участие в местных выборах, не преодолели пятипроцентный барьер: «Наш край», «Батькивщина», «Демократична сокира», «За будущее», «Голос» и «Победа Пальчевского».

В Краматорске во второй тур выборов городского головы выходят Александр Гончаренко и действующий мэр Андрей Панков.

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