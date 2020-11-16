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Действующий мэр Краматорска проиграл на выборах городского головы

16 ноября 2020, 09:56

Действующий мэр Краматорска проиграл на выборах городского головы

Новым мэром Краматорска Донецкой области избран самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом сообщает «Восточный проект» со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию.

За Гончаренко проголосовали 18 686 избирателей — это 57,85%. За действующего городского голову Андрея Панкова свои голоса отдали 13 070 или 40,47% жителей Краматорска.

Явка на выборах 15 ноября составила в Краматорске 23,1%.

В первом туре местных выборов 25 октября Гончаренко поддержали 48,61% избирателей, Панкова – 37,75%.

Александр Гончаренко участововал в выборах мэра в качестве самовыдвиженца. При этом его поддержала партия «Наш Краматорск» депутата Верховной Рады и бизнесмена Максима Ефимова. Гончаренко являлся директором по маркетингу и сбыту предприятия Ефимова — «Энергомашспецсталь». Подробнее о предвыборных раскладах в Краматорске можно прочитать здесь.

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