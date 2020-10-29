В Мариупольский городской совет предварительно проходят пять партий по итогам выборов 25 октября. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на данные протоколов районных избирательных комиссий.



Согласно этим данным, в горсовет проходят: «Блок Вадима Бойченко» получил 41,69% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 33,99%, «Партия Шария» — 7,90%, «Сила людей» — 6,2%, «Слуга народа» — 5,1%.



Не преодолели пятипроцентный барьер: «За Майбутнє» — 3,92%, «Европейская солидарность» — 3,44%, «Батьківщина» — 0,78%, «Наш край» — 0,71%, «Удар» — 0,21%.



Сводного протокола городской избирательной комиссии пока нет.



Итоговые данные по выборам городского головы Мариуполя еще не оглашены. Согласно данным экзитполов, победу одержал действующий мэр Вадим Бойченко.