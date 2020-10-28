В Константиновке на выборах мэра победил кандидат от ОПЗЖ

В Константиновке Донецкой области победу на выборах главы громады одержал кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Азаров. Это следует из данных, оглашенных территориальной избирательной комиссией, передает «Суспільне».



Результаты лидеров:

1. Олег Азаров — 6 804 голосов (46,02%);

2. Александр Кулик — 5488 голосов (37,12%):

3. Сергей Чертков — 1599 голосов (10, 82%).



Всего в голосовании приняли участие 16 819 избирателей, было признано недействительными 410 бюллетеней.



Объявленные результаты должна принять и утвердить Центральная избирательная комиссия, после чего они станут официальными.



За пост мэра Константиновки соревновалось 15 кандидатов.



В Константиновске второго тура выборов не будет, потому что там проживает менее 75 тысяч человек.

Олег Азаров родился в июле 1976 года в Тольятти СССР. Является гражданином Украины. Женат, имеет троих сыновей.



Окончил Константиновский индустриальный техникум по специальности «Механик стекольной промышленности» и Славянский деловой институт.



Работал судебным распорядителем, инспектором в Константиновской Государственной налоговой инспекции, с 2009 начал адвокатскую деятельностью. Специализация — хозяйственные и налоговые споры.