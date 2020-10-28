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В Константиновке на выборах мэра победил кандидат от ОПЗЖ

28 октября 2020, 12:06

В Константиновке на выборах мэра победил кандидат от ОПЗЖ

В Константиновке Донецкой области победу на выборах главы громады одержал кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Азаров. Это следует из данных, оглашенных территориальной избирательной комиссией, передает «Суспільне».

Результаты лидеров:
1. Олег Азаров — 6 804 голосов (46,02%);
2. Александр Кулик — 5488 голосов (37,12%):
3. Сергей Чертков — 1599 голосов (10, 82%).

Всего в голосовании приняли участие 16 819 избирателей, было признано недействительными 410 бюллетеней.

Объявленные результаты должна принять и утвердить Центральная избирательная комиссия, после чего они станут официальными.

За пост мэра Константиновки соревновалось 15 кандидатов.

В Константиновске второго тура выборов не будет, потому что там проживает менее 75 тысяч человек.

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Олег Азаров родился в июле 1976 года в Тольятти СССР. Является гражданином Украины. Женат, имеет троих сыновей.

Окончил Константиновский индустриальный техникум по специальности «Механик стекольной промышленности» и Славянский деловой институт.

Работал судебным распорядителем, инспектором в Константиновской Государственной налоговой инспекции, с 2009 начал адвокатскую деятельностью. Специализация — хозяйственные и налоговые споры.

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Олег Азаров
Места
Константиновка
Организации
ОПЗЖ

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