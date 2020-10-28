Мэром Бахмута в седьмой раз стал Алексей Рева

Городским головой Бахмута Донецкой области в седьмой раз стал Алексей Рева, за которого проголосовали 77,99% избирателей. Такие данные обнародовала территориальная избирательная комиссия.



«Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович — 18 734, это 77,99%», — сообщила зампредседателя Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева, передает «Суспільне».



Всего в громаде зарегистрировано 59655 избиратели, из которых проголосовало 24 349 человек.



В городской совет прошло четыре партии — «Порядок» берет 15 мандатов, ОПЗЖ — 11 мандатов, «Слуга народа» — 9 мандатов и «Опоблок» — 3 мандата.



За кресло мэра боролись 9 кандидатов.