В Мариуполе объявили результаты выборов в горсовет

Стали известны официальные результаты выборов в городской совет Мариуполя. Данные огласил глава городской территориальной избирательной комиссии Анатолий Паланийчук, также они опубликованы на сайте Центризбиркома.



По итогам голосования 29 октября в Мариупольский горсовет прошли пять партий, которые преодолели пятипроцентный барьер:



• «Блок Вадима Бойченко» — 41,69% (получили 22 места в горсовете);

• «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 33,99% (19 мест);

• Партия Шария — 7,9% (5 мест);

• «Сила людей» — 6,2% (4 места);

• «Слуга народа» — 5,1% (4 места).



Накануне Донецкий окружной административный суд отклонил иски ОПЗЖ и Партии Шария, которые требовали пересчитать голоса, так как утверждали, что результаты были сфальсфифицированы в пользу «Слуги народа». Теперь ОПЗЖ намерена подать апелляцию.