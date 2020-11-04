Выборы в Мариуполе: суд отклонил иски ОПЗЖ, но партия намерена подать апелляцию

Донецкий окружной административный суд отклонил три иска партии «Оппозиционная платформа за жизнь», которая оспаривала результаты выборов в городской совет Мариуполя. Однако партия готовится обжаловать эти решения в апелляционном суде.



Об этом сообщил кандидат в депутаты Мариупольского горсовета от ОПЗЖ Владимир Клименко.



Суд не удволетворил иск к двум районным комиссиям Мариуполя и городской территориальной избирательной комиссии. При этом Клименко считает, что судьи «переводили стрелки».



«Рассматривая иск к районым комиссиям, судьи мотивировали отказ в удовлетворении иска тем, что иск необходимо подавать к ТИК, поскольку протоколы районных комиссий утратили силу, а судьи, которые рассматривали иск к ТИК наоборот, заявили, что необходимо подавать в суд на районные комиссии. При этом, оба иска, и к ТИК, и к районным комиссиям, были поданы в суд», — рассказал он.



В ОПЗЖ считают, что судьи Донецкого окружного административного суда самоустранились от решения вопроса по сути и искусственно создали правовую коллизию. В политсиле усматривают в этом «прямое вмешательство власти и давление на суд». Клименко отметил, что юристы ОПЗЖ уже готовят обращение в апелляционный суд.



Вместе с тем из решения суда, которое обнародовал сайт 0629, следует, что, как посчитали судьи, истец Клименко не предоставил достаточных и надлежащих доказательств в подтверждение заявленных требований. Суд не нашел нарушений в решении территориальной избирательной комиссии Мариуполя.



Также Донецкий окружной админсуд накануне отклонил иски Партии Шария к двум районным комиссиям Мариуполя. Сегодня этот суд рассматривает иск Партии Шария к Мариупольскому теризбиркому.



ОПЗЖ и Партия Шария утверждают, что результаты выборов в горсовет Мариуполя были сфальсифицированы в пользу партии «Слуга народа». Якобы этой политсиле приписали недостающие для преодоления проходного барьера проценты голосов. В своих исках они потребовали отменить протокол о результатах голосования и пересчитать голоса.



В «Слуге народа» считают обвинения оппонентов беспочвенными и требуют от ТИК огласить итоговые результаты выборов.



«Мариупольцы сделали свой выбор. Теперь задача городской избирательной комиссии зафиксировать этот выбор в рамках законодательства и официально объявить результаты. Есть итоговый протокол мариупольского горизбиркома, подписанный председателем. Мы требуем не затягивать с объявлением результатов. Это уголовное преступление. В выборах пора поставить жирную точку. Вновь избранный мэр и новый состав городского совета должны начинать работать и заниматься развитием Мариуполя», — заявила кандидат в депутаты горсовета от «Слуги народа» Ксения Сухова.



Отметим, что официальные результаты выборов в горсовет не могут быть оглашены, пока идет судебное рассмотрение.



Теризбирком уже объявил, что мэром Мариуполя повторно избран Вадим Бойченко.



Местные выборы в Украине состоялись 25 октбря.