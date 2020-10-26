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Экзитпол в Славянске: Во второй тур выходят действующий мэр и Неля Штепа

26 октября 2020, 10:28

Экзитпол в Славянске: Во второй тур выходят действующий мэр и Неля Штепа

Во второй тур выборов на должность городского головы Славянска выходят действующий мэр Вадим Лях и бывшая городская голова Неля Штепа, которая является подозреваемой в уголовном деле о сепаратизме. Такие данные приводит экзитпол аналитического бюро «Система».

Отмечается, что Лях набрал 34,8% голосов, а Штепа — 23,1%.

Результаты остальных кандидатов выглядят так:

  • Павел Придворов— 20,7%
  • Ольга Алтунина— 17,6%
  • Андрей Секлецов— 2,6%
  • Евгений Недосека— 1,2%.

По данным экзитпола, в городской совет проходят шесть партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (25,2%), «Партия мира и развития» (22,7%), «Оппозиционный блок» (18,4%), «Слуга народа» (17,1%), «Наш край» (7,2%) и «Европейская солидарность» (5,8%).



В рамках экзитпола были опрошены 2053 избирателя Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. По данным ЦИК, явка составила около 37%. В Донецкой области зафиксирована наименьшая явка по стране — 31,67%. 

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Славянск
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Неля Штепа Вадим Лях

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