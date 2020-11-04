Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов во всех четырех городских громадах Луганской области, в которых 25 октября прошли местные выборы. Данные о победителях указаны на сайте ЦИК.



Мэром Сватово избрали главу райсовета Виту Слипец, которая баллотировалась от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».



Выдвиженец от ОПЗЖ, глава наблюдательного совета ООО «Пинта-Кременской пивоваренный завод» Владимир Струк стал мэром Кременной.



Представитель партии «Наш край» Сергей Хортив избран городским головой Рубежного, а самовыдвиженка Яна Литвинова стала мэром Старобельска.

Местные выборы прошли не во всех громадах Луганской и Донецкой областей. По решению ЦИК, на Донетчине выборы не состояться в 10 громадах, а на Луганщине — в 8. Власти объяснили такое решению ситуацией с безопасностью на территориях вблизи линии соприкосновения.