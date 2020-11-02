ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала в Донецкий окружной административный суд иск, в котором оспаривает результаты выборов в Мариупольский городской совет. Об этом сообщается на сайте партии.



Отмечается, что представители ОПЗЖ в избирательных комиссиях Мариуполя сверили первоначальные данные протоколов с мокрыми печатями от участковых избирательных комиссий с результатами, установленными районными избирательными комиссиями.



«Было определено, что районная комиссия на десятках участков "перебросила" часть голосов "Блока Вадима Бойченко" партии "Слуга народа", которую в Мариуполе возглавляет ближайшая соратница и зам действующего мэра Бойченко — Ксения Сухова», — подчеркивается в сообщении ОПЗЖ.



В партии утверждают, что в итоговом протоколе территориальной избирательной комиссии также содержится ряд неточностей.



Утверждается, что участковым избиркомам выдано на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии.



«Это 0,42% голосов, которые оказались у "Слуги народа", чтобы дать возможность партии преодолеть проходной барьер. Согласно 100% обработанных протоколов с мокрыми печатями от участковых комиссий, за "Слугу народа" проголосовало 4,75% горожан, в итоговом протоколе у партии 5,1%», — говорится в сообщении.



Кроме того, по подсчетам мариупольской ячейки ОПЗЖ, в протоколе с итоговыми результатами сумма процентов голосов, отданных за все партии, составляет 99,94%.



Глава территориальной избирательной комиссии Мариуполя Анатолий Паланийчук в разговоре с «Новостями Донбасса» отказался комментировать иск в суд от ОПЗЖ. «Суд рассмотрит — мы будем исполнять», — сказал он.



Также Паланийчук отметил, что теризберком не может огласить результаты выборов в горсовет, пока суд рассматривает иск.



В мариупольской ячейке «Слуги народа» обвинения в фальсификациях отвергли.

По предварительным данным, в Мариупольский горсовет проходят пять партий: «Блок Вадима Бойченко» с 42,03% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 34%, «Партия Шария» — 7,9%, «Сила людей» — 6,2%, «Слуга народа» — 5,1%.