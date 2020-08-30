Выборы в 18 громадах Донбасса не состоятся. ЦИК приняла окончательное решение

Центральная избирательная комиссия повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей. Решение принято на заседании ЦИК 30 августа.



18 августа ЦИК обращалась в компетентные органы с уточнением о ситуации с безопасностью на некоторых территориях Донбасса, где было объявлено о невозможности обеспечить голосование из-за ситуации с безопасностью. Обращения направлялись в Донецкую и Луганскую ОГА, СНБО, СБУ, Нацполицию и командующему объединенных сил.



В ответах облгосадминистраций и силовиков вновь указывалось об опасности проведения выборов в некоторых городах на востоке страны.

8 августа ЦИК, на основании выводов Донецкой и Луганской обдгосадминистраций, постановила, что местные выборы невозможно провести в 18 громадах на Донбассе, которые находятся рядом с линие соприкосновения.