В полиции Донетчины рассказали о нарушениях на выборах, но «в целом все спокойно»

В Донецкой области в 20 часов вечера закрылись все 917 участков для голосования на местных выборах. Участковые и территориальные избирательные комиссии находятся под охраной полиции во время подсчета голосов и определения результатов голосования. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.



На избирательных участках дежурят около 2 тысяч правоохранителей.



За день они внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 фактов нарушений избирательного процесса. Среди них нарушения избирательного права, незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза и подкуп избирателей.



Составлены 10 административных протоколов. Подавляющее большинство из них - по ст. 212-23 КУоАП (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня).



«В общем голосование проходило спокойно. Ситуация в регионе остается контролируемой», - подытожили в полиции.