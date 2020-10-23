Выборы в Мариуполе находятся под угрозой. Более 200 тысяч бюллетеней — бракованные

В Мариуполе 212 019 бюллетеней для голосования на местных выборах 25 октября напечатали с ошибками. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на главу Мариупольской территориальной избирательной комиссии Анатолия Паламарчука.



Всего в Мариуполь пришло 317 тысяч бюллетеней. Фактически 5 из 7 окружных комиссий получили бракованные бюллетени — в большей части из них съехали строчки или встречаются ошибки в фамилиях кандидатов.



«Еще вчера Мариупольская территориальная комиссия обратилась к заводу-изготовителю — ГП "Заря"(Киев) с претензией о том, что были не выполнены условия договора. В фамилиях была недопечатана или перепутана буква, также в бюллетенях были съехавшие строчки. Это считается нарушением», — заявил Паламарчук.



Обновлено. В Мариуполь из Киева направили новые бюллетени для голосования на местных выборах.