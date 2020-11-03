В Краматорске и Славянске назвали даты второго тура выборов мэра

Второй тур выборов городского головы Краматорска состоится в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.



Во втором туре примут участие самовыдвиженец Александр Гончаренко и нынешний мэр Краматорска Андрей Панков.



По итогам первого тура Гончаренко поддержали 19 390 горожан (48,61%), а Панков получил 15056 голосов избирателей (37,75%).



А вот в соседнем Славянске второй тур выборов городского головы назначен на 22 ноября. Об этом «Суспільному» сообщила секретарь городской избирательной комиссии Ольга Краснощек.



Здесь во втором туре сойдутся кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и действующий мэр Славянска и выдвиженец от «Оппозиционного блока» Вадим Лях. В первом туре Придворов набрал 30,86% голосов избирателей, а Лях — 29,99%.