На Луганщине в ящики для голосования положили контрольные листы без печати

В Луганской области на одном из избирательных участков в ящиках для голосования выявили контрольные листы без печати. Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».



Нарушение зафиксировано наблюдательницей организации в селе Шаровка Белокуракинского района на избирательном участке № 440096.



Контрольные листы положили в ящики для голосования только с подписями членов комиссии без печати. В «ОПОРЕ» указывают, что это нарушает ч. 4 ст. 247 Избирательного кодекса



В организации отмечают, что председательница комиссии Светлана Зинченко и секретарь Наталья Зинченко не знали о нарушениях и процесс голосования продолжал осуществляться.