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Вадим Лях официально объявлен победителем на выборах мэра Славянска

23 ноября 2020, 10:13

Вадим Лях официально объявлен победителем на выборах мэра Славянска

Победу во втором туре выборов городского головы Славянска одержал действующий мэр Вадим Лях, получив 16711 голосов избирателей.

Официальные данные огласила городская территориальная избирательная комиссия.

Оппонент Ляха, выдвиженец от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Павел Придворов получил 10 415 голосов избирателей.

Лях был выдвинут от партии «Оппозиционный блок». О своей победе он заявил еще в воскресенье вечером.

Всего на избирательные участки в Славянске 22 ноября пришло 27617 человек, что составило 32,38% от общего числа избирателей.

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