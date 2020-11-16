Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября составила 24%. Такие предварительные данные огласила Центральная избирательная комиссия.



Самая высокая явка среди семи городов зафиксирован в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) — 34,29%. Самая низкая — в Сумах 19,02%.



В Краматорске Донецкой области, по данным ЦИК, явка составила 23,14%. Пришли проголосовать 32392 избирателя из почти 140 тысяч.



В первом туре выборов, 25 октября, явка в Краматорске была 29,41%.

В Краматорске во втором туре борются два самовыдвиженца Александр Гончаренко и Андрей Панков, который является действующим городским головой.



Второй тур в оставшихся городах пройдет 22 ноября, в том числе в Славянске.