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Явка во втором туре выборов мэра в Украине составила 24%. В Краматорске — еще ниже

16 ноября 2020, 08:00

Явка во втором туре выборов мэра в Украине составила 24%. В Краматорске — еще ниже

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября составила 24%. Такие предварительные данные огласила Центральная избирательная комиссия.

Самая высокая явка среди семи городов зафиксирован в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) — 34,29%. Самая низкая — в Сумах 19,02%.

В Краматорске Донецкой области, по данным ЦИК, явка составила 23,14%. Пришли проголосовать 32392 избирателя из почти 140 тысяч.

В первом туре выборов, 25 октября, явка в Краматорске была 29,41%.

В Краматорске во втором туре борются два самовыдвиженца Александр Гончаренко и Андрей Панков, который является действующим городским головой.

Второй тур в оставшихся городах пройдет 22 ноября, в том числе в Славянске.

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