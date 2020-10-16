Зеленский назвал три финальных вопроса к всенародному опросу 25 октября

Президент Владимир Зеленский в очередном видеообращени озвучил три финальных вопроса к всенародному опросу, который пройдет в день местных выборов 25 октября.



«Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?» — спросил Зеленский.

Накануне эти вопросы были обнародованы в СМИ. Зеленский не стал их менять, при этом озвучил другую формулировку пятого вопроса.



Также президент призвал оставлять в комментариях под этим видео в его официальных аккаунтах в соцсетях вопросы для следующих опросов.



В первом вопросе Зеленский спросил у украинцев, поддерживают ли они идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а во втором поинтересовался, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.

Ожидается, что опрос 25 октября будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.