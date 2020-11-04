Детям медиков, которые погибли от COVID-19, могут сделать бесплатное обучение в украинских вузах

В Украине готовится законопроект, который гарантирует возможность детям медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавируса, получить высшее образование за государственный счет. Об этом сообщает Офис президента.



Там уточнили, что инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.



Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер вследствие болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе.



Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет, отмечается в сообщении.



Министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в парламенте 3 ноября сообщил, что в Украине умерли 212 медиков за время борьбы с COVID-19.

Читайте также: В Украине впервые выявлено более 9500 заболевших коронавирусом за сутки