В Украине впервые выявлено более 9500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявлено 9524 заболевших коронавирусом, что стало очередным рекордом за время пандемии. Такие данные приводятся в статистике Минздрава.



Кроме того, за сутки зафиксировано рекордное число выздоровевших — 7536 пациентов. Умерли 199 человек.



За все время исследований в стране подтверждено 420 617 случаев COVID-19. Из них выздоровели 176 404 человека, а умер 7731.



Продолжают болеть 236 482 человек, что на 1789 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (856), в Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.



Днем ранее в стране был зафиксирован предыдущий рекорд — 8889 заболевших коронавирусом за сутки.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине близка к катастрофе.



По данным «Украинской правде», со следующей недели правительство может значительно усилить карантинные ограничения в Украине.