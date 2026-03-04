В Константиновке остается более 2000 жителей, эвакуация утруднена

Филашкин рассказал о ситуации в Константиновке. Фото: скриншот с эфира

Ситуация в Донецкой области остается сложной, российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона, эвакуацию проводить крайне опасно. В частности, в Константиновке остается более 2000 жителей, однако вывести людей почти невозможно, так как россияне обстреливает все подъездные пути. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



Кроме того, завести гуманитарную помощь невозможно. Эвакуацию проводят украинские военнослужащие. Филашкин рассказал, что 3 марта Силы обороны вывезли одного раненого.



По словам Филашкина, в Дружковской громаде остается 11 тысяч человек, из Дружковки выехало 306 человек. Россияне продолжают атаковать город с помощью авиационных бомб и ствольной артиллерии.



Ранее мы писали, что армия РФ пытается продвигаться в направлении города Константиновка Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

