В Славянске удары наносились по предприятию и частному сектору

Фото: Вадим Лях

Славянск подвергся серии комбинированных ударов в течение дня. Как сообщил начальник Славянской военной администрации Вадим Лях, около 10:00 город был атакован реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».



Снаряд попал на территорию частного предприятия. В результате удара ранения получил один человек. Около 14:00 по городу вновь был нанесен удар — на этот раз беспилотником. БПЛА поразил район частной застройки.

Пострадала супружеская пара, оба раненых были госпитализированы. Кроме того, уточнены последствия авиудара с применением ФАБ-250, который произошел накануне вечером. Число пострадавших увеличилось еще на одного человека.



Таким образом, за неполные сутки в Славянской громаде в результате российских обстрелов один человек погиб, шестеро получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»