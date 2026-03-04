В Мариуполе школьник совершил суицид — реакция блогера

В оккупированном Мариуполе погиб ученик девятого класса. Информация о случившемся сначала появилась в местных Telegram-каналах и социальных сетях. По словам пользователей, подросток покончил с собой, однако официальные комментарии отсутствуют.



Обстоятельства произошедшего остаются неясными. В числе возможных причин называют травлю в школе, напряженную обстановку в семье, а также психологическое давление, связанное с жизнью в условиях военного времени. При этом свидетельства в соцсетях противоречат друг другу: одни утверждают, что у подростка были конфликты с одноклассниками, другие — что он переживал из-за личных проблем.



О случившемся сообщил местный блогер. После публикации он заявил, что опасается возможных последствий за распространение информации. По его словам, в городе отсутствует свобода слова, а за публичное обсуждение чувствительных тем может последовать интерес со стороны ФСБ. Блогер утверждает, что ожидает «визита» силовиков.



Тема активно обсуждается в интернете, однако достоверных данных о причинах трагедии и реакции официальных структур пока нет. Подробности представлены в видеоматериале «Новостей Донбасса».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»