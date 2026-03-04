В Новороссийской бухте поврежден фрегат «Адмирал Эссен» и его системы РЭБ

Фото: CyberBoroshno

В результате атаки беспилотников на Новороссийскую бухту была поражена средняя часть надстройки российского фрегата «Адмирал Эссен». Удар пришелся по зоне размещения ключевых элементов корабельного вооружения и радиоэлектронного оборудования.



По данным CyberBoroshno, вследствие попадания произошла детонация гранатометов постановки пассивных помех ПК-10. Эти установки размещены по бортам надстройки и предназначены для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек, которые используются для противодействия ракетам с радиолокационным и инфракрасным наведением.



Среди поврежденных систем — комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25. Он обеспечивает обнаружение радиолокационного излучения противника и создание активных радиопомех, снижая эффективность наведения вражеских средств поражения. Повреждение этой системы существенно ограничивает возможности корабля по защите от высокоточного оружия.



Кроме того, пострадали радары подсветки целей ЗР-90 «Орех», входящие в состав системы наведения корабельного зенитного ракетного комплекса. Эти станции обеспечивают сопровождение и подсветку воздушных целей на финальном участке полета ракеты, что критически важно для точности перехвата.



Также, по предварительной информации, обломки повредили основной обзорный радар «Фрегат-М2М». Он отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первичной радиолокационной картины для боевой информационно-управляющей системы корабля. Его повреждение может существенно снизить ситуационную осведомленность экипажа и общую боеспособность фрегата.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в результате массированного удара по порту в Новороссийске повреждены пять военных кораблей РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»