Обстрел центра Дружковки: только на третий день поисков из-под завалов достали тело последней погибшей

Последствия обстрела центра Дружковки. Фото: ГСЧС

4 марта завершили аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара по центру города Дружковка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



Тело последней погибшей бойцы ГСЧС достали из-под завалов только на третий день поисков. Спасатели под постоянной угрозой повторных ударов разобрали 55 тонн строительных конструкций, потушили пожар на третьем этаже поврежденного дома и возгорание четырех автомобилей.



Всего повреждены 13 домов и 14 машин.



По данным ГСЧС, в результате обстрела погибли три человека, еще 16 – получили ранения.

Напомним, что 2 марта российская армия ударила по центру Дружковки. Ранее, по данным ГВА, было известно о четырех погибших и 13 раненых.



Позже стало известно, что под завалами в центре города могут быть люди.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко