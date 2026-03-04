В полиции показали кадры первых минут после удара российских авиабомб по Славянску

Последствия удара по Славянску. Фото: полиция

3 марта около 22:40 российская авиация сбросила три авиабомбы на частный сектор города Славянск. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области, опубликовав видео первых минут после удара.



Полицейские вместе со спасателями и медиками доставали людей из-под завалов и оказывали помощь пострадавшим.



В результате удара погиб один человек, еще два – получили ранения. Из-под завалов достали 86-летнюю женщину. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и переломами.

Напомним, что в Славянске из-за этого удара повреждены 63 дома, из них три полностью разрушены.



Спасатели достали из-под завалов разрушенных домов тело погибшего и раненую женщину.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко