Силы обороны дронами поразили российский ЗРК «Тор-М2» в Донецкой области

Украинские военнослужащие ликвидировали зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов «Тор-М2» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБС.



«В Донецкой области бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» противника», — говорится в сообщении.



Как отмечается, «Тор-М2» способен одновременно сопровождать десятки целей, обнаруживая их на значительном расстоянии и поражать широкий спектр воздушных объектов. Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским БПЛА, перехвата ракет, а также для прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов



Ранее мы писали, что подразделение Lasar’s Group в составе Национальной гвардии Украины заявило о поражении российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Белгородской области РФ.

