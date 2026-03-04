Беспилотники ударили по химическому заводу в Кировской области России

Последствия удара по химзаводу в Кировской области. Фото: кадр из видео

4 марта дроны атаковали западную часть филиала «КЧХК» АО «ОХК УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецк Кировской области РФ. Об этом сообщили в издании ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ.



Губернатор Кировской области РФ Александр Соколов подтвердил атаку беспилотников на город.



Этот химический завод производит аммиачную селитру.

Напомним, что в ночь на 2 марта в результате массированного удара БПЛА по порту в городе Новороссийск повреждены пять военных кораблей России.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко