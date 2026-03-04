РФ ударила по югу Одесской области: есть раненые, среди них — дети

Россияне атаковали Одесскую область

В среду днем, 4 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по югу Одесской области. Под атаку попали объект транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.



Как отмечается, в результате удара повреждено административное здание.



«По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Николаеве в результате атаки российских беспилотников типа «Шахед» повреждён объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях