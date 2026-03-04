Запад Степногорска под контролем ВСУ: противник жалуется на сложную обстановку

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

ВСУ оттеснили российские подразделения в западной части Степногорска. По данным украинской стороны, противник был вынужден отойти с ранее занятых позиций.



При этом связанные с РФ ресурсы публикуют видеозаписи ударов по жилым кварталам, которые до этого находились под их контролем, и признают, что обстановка на участке остается сложной. Об этом сообщил военный блогер Олег Петренко.



На Гуляйпольском направлении четкой линии боевого соприкосновения фактически нет. Ситуация здесь характеризуется как «слоеный пирог»: на участке глубиной до шести километров позиции украинских и российских сил располагаются вперемешку, создавая зону постоянных локальных столкновений и маневров.

Активные боевые действия продолжаются в Зализничном. Одновременно ВСУ удерживают позиции в западной части Гуляйполя. Эту информацию подтверждают как сами украинские военнослужащие, так и опубликованные противником кадры ударов по данному району, что косвенно свидетельствует о сохранении контроля украинской стороны над этой частью города.

Напомним, ВСУ продвинулись вблизи границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»