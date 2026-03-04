Переговорный процесс приостановлен из-за эскалации вокруг Ирана — Зеленский

Скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорный процесс по урегулированию войны временно приостановлен. По его словам, пауза связана с эскалацией на Ближнем Востоке — военной операцией США и Израиля против Ирана, которая существенно изменила общий международный контекст.



Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Зеленский отметил, что в текущих условиях отсутствуют необходимые политические и безопасностные сигналы для продолжения трехстороннего формата переговоров.

Он подчеркнул, что возобновление дипломатической работы напрямую зависит от стабилизации ситуации и появления возможностей для конструктивного диалога.

«Как только ситуация в сфере безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — заявил президент.

Таким образом, Киев сохраняет готовность к переговорам, однако дальнейшее развитие процесса зависит от изменений в международной обстановке.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»