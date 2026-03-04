США потопили военный корабль Ирана торпедой

Момент поражения корабля ВМС Ирана торпедой.

В Индийском океане американская подводная лодка потопила военный корабль Ирана. Видео момента удара опубликовал Департамент войны США.



Сообщается, что корабль находился в международных водах и не ожидал атаки. Поражение было нанесено торпедой, которую в заявлении назвали «тихой смертью».



В публикации отмечается, что это первое потопление вражеского надводного корабля торпедой со времён Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в ходе операции «Эпическая ярость» американские силы уничтожили иранский военный корабль-дрононосец Shahid Bahman Bagheri.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»