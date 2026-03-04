Путин утвердил численность ВС РФ более 2,3 млн человек

Скриншот

Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил РФ, подписав соответствующий указ. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на официальный портал правовой информации.



Согласно тексту указа, общая численность ВС установлена на уровне 2 391 770 человек. Из этого количества 1 502 640 составят военнослужащие, остальные — гражданский персонал и другие категории сотрудников.



Документ вступил в силу в день подписания — 4 марта 2026 года.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»