На КПВВ «Новотроицкое» начали делать экспресс-тесты на коронавирус. Они нужны для быстрого завершения самоизоляции

С сегодняшнего дня, 15 января, на КПВВ «Новотроицкое» начали делать бесплатные экспресс-тесты на антиген коронавируса. По состоянию на 13:00 желание сделать экспресс-тест высказали 9 человек, которые прибыли с неподконтрольной территории Донецкой области.



Об этом сообщил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения в ДонОГА Александр Педенко во время брифинга.



Для прохождения лини соприкосновения в сторону неподконтрольной территории, необходимо установить мобильное приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции или отправиться на обсервацию в специальное учреждение.



Чиновник ДонОГА объяснил, как сейчас происходит досрочное завершение самоизоляции при получении негативного результата экспресс-теста на антиген коронавируса.



«Приложение "Вдома" в любом случае устанавливается. Но людям не надо ждать две недели в месте самоизоляции. <...> Все результаты будут занесены в систему и после обработки этих результатов, [режим самоизоляции] в мобильном приложении будет выключен», — сказал Педенко.



При этом скорость снятия с самоизоляции будет зависеть от оперативности работы инженеров мобильного приложения «Вдома», подчеркнул он.



Если результат-экспресс теста на ковид будет позитивным, то информация будет передана врачам той территории, куда отправился на самоизоляцию гражданин.

В Донецкой области работает только КПВВ «Новотроицкое» и прилегающий ему пункт пропуска «Еленовка» группировки «ДНР». Фактически КПВВ работает только по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00 по киевскому времени — в остальные дни «ДНР» блокирует пропуск со своей стороны.