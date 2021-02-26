Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников

26 февраля 2021, 23:30

УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников

Более 450 тысячи детей школьного возраста проживает на временно оккупированных территориях, что составляет почти 10% от общего количества школьников в Украине. Об этом говорится в исследовании «Образовательное поле на временно оккупированных территориях Украины (2014-2019 гг.)» Украинского Хельсинского союза по правам человека, передает «Укринформ».

«Образовательное поле на временно оккупированных территориях — это около 1 млн детей-граждан Украины, из них более 450 тыс. детей школьного возраста, и это почти 10% от общего количества школьников, обучающихся в Украине и которые не учитываются в образовательной политике государства», — рассказала координатор образовательного направления УХС Валентина Потапова.

Потапова отметила рост количества детей, которые не имеют сертификатов о базовом и полном среднем образовании. В связи с этим, она призвала правительство разработать соответствующий механизм.

«Ведь 117 000 детей в оккупации уже не получили документы о таком образовании. Это означает, что эти дети не смогут переехать в Украину и трудоустроиться, потому что для этого они должны предоставить документ об образовании, а, как известно, такие документы, выданные на оккупированной территории, государство не признает», — отметила Потапова.

Кроме этого, подчеркнула правозащитница, на временно оккупированных территориях уничтожается гражданская национальная идентичность. Так, в Крыму и ОРДЛО почти полностью исчез украинский язык, а история Украины не изучается: «В оккупированном Донецке на украинском языке обучается только 2%, а в Крыму 0,02%».

Согласно результатам исследования, ежегодно около 20 тысячи учащихся заканчивают школы на временно оккупированных территориях. Около 10% из них поступают в вузы Украины.

В 2020 году 10 тысяч абитуриентов закончили школы в оккупированном Крыму, около 8 тысяч — в Донецкой и 5 тысяч в Луганской областях. Льготные условия поступления в Украине действуют с 2016 года.

Еще по теме

Места
Крым ОРДЛО
Прочее
Образование

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:30
УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
21:26
Волонтеры опубликовали фото российской радиолокационной станции у боевиков под Луганском
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
10:46
Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине
10:38
«ДНР»: Ребенок 2019 года пострадал при взрыве гранаты в Снежном
все новости
00:23
В СНБО обещают представить военную стратегию деоккупации Крыма в течение двух недель
23:30
УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля
21:42
Ляшко не согласен, что в Украине «слабенький» темп вакцинации от ковида
20:29
На Донбассе вакцинировали от ковида 90 военных
20:13
McDonald’s хочет открыть ресторан в Мариуполе
19:39
Зеленский сменил представителя Украины в одной из подгрупп ТКГ
19:20
Десять генералов, которые предали Украину, лишены званий и попали под санкции
19:09
СНБО поручил Кабмину написать законопроект о выявлении украинцев с двойным гражданством
18:47
ФБР объявило в розыск приближенного к Путину олигарха Пригожина
18:40
10 украинских военных пострадали сегодня в зоне конфликта на Донбассе
17:57
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе военного
17:24
«Кошелек» Лукашенко и Медведчука. Премьер поручил ввести санкции против некоторых бизнесменов из Беларуси
17:20
Денисова: Переговоры об обмене с Россией «практически заморожены» 
16:56
Байден пообещал, что США помогут Украине противостоять агрессии России
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
25 февраля, 21:45
Добровольно и бесплатно. Как прошел первый день вакцинации от коронавируса на Донбассе
25 февраля, 21:23
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция