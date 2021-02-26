УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников

Более 450 тысячи детей школьного возраста проживает на временно оккупированных территориях, что составляет почти 10% от общего количества школьников в Украине. Об этом говорится в исследовании «Образовательное поле на временно оккупированных территориях Украины (2014-2019 гг.)» Украинского Хельсинского союза по правам человека, передает «Укринформ».



«Образовательное поле на временно оккупированных территориях — это около 1 млн детей-граждан Украины, из них более 450 тыс. детей школьного возраста, и это почти 10% от общего количества школьников, обучающихся в Украине и которые не учитываются в образовательной политике государства», — рассказала координатор образовательного направления УХС Валентина Потапова.



Потапова отметила рост количества детей, которые не имеют сертификатов о базовом и полном среднем образовании. В связи с этим, она призвала правительство разработать соответствующий механизм.



«Ведь 117 000 детей в оккупации уже не получили документы о таком образовании. Это означает, что эти дети не смогут переехать в Украину и трудоустроиться, потому что для этого они должны предоставить документ об образовании, а, как известно, такие документы, выданные на оккупированной территории, государство не признает», — отметила Потапова.



Кроме этого, подчеркнула правозащитница, на временно оккупированных территориях уничтожается гражданская национальная идентичность. Так, в Крыму и ОРДЛО почти полностью исчез украинский язык, а история Украины не изучается: «В оккупированном Донецке на украинском языке обучается только 2%, а в Крыму 0,02%».



Согласно результатам исследования, ежегодно около 20 тысячи учащихся заканчивают школы на временно оккупированных территориях. Около 10% из них поступают в вузы Украины.



В 2020 году 10 тысяч абитуриентов закончили школы в оккупированном Крыму, около 8 тысяч — в Донецкой и 5 тысяч в Луганской областях. Льготные условия поступления в Украине действуют с 2016 года.