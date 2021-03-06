На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.



Как сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 7 марта, пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе — из запрещенного вооружения.



Как сообщается, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское НВФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также с станковой противотанкового гранатомета. У населенного пункта Опытное боевики вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное совершены прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.



В штабе отметили, что боевых потерь среди украинских военных нет.



Подчеркивается, что на все обстрелы со стороны НВФ украинские военные открывали ответный огонь.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о четырех нарушениях «режима тишины». Как утверждается, под обстрел попали позиции НВФ в районе Минерального, Каштанового, Донецка (Вольво-центр), Ужовки (бывшее Ленинское).

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.