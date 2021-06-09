Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком

Представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева подтвердила подлинность записи ее разговора с политиком Виктором Медведчуком, которую обнародовали в своем расследовании журналисты Bihus.Info. При этом Кобцева считает, что слова в их беседе выдернули из контекста.



Ранее в расследовании Bihus.Info, в частности, обнародовали запись разговора между Медведчуком и Кобцевой, которая датируется 28 июля 2015 года. Тогда Кобцева сообщила Медведчуку, что кто-то с украинской стороны договорился с боевиками «ЛНР» в обход них про обмен по формуле: один член НВФ взамен на семерых украинцев. Кобцева пообещала сорвать такой невыгодный для ее стороны обмен. Медведчук ее в этом поддержал.



«Это мой телефонный разговор с господином Медведчуком. Да, у меня разговор с ним был, когда он являлся переговорщиком со стороны Украины в рамках минского переговорного процесса и не более того. На сегодняшний день есть такие же переговорщики, с которыми в двустороннем формате я веду диалог. Это господин [Юрий] Качанов — сотрудник СБУ, господин [генерал СБУ Геннадий] Кузнецов, который участвовал переговорном процессе, нынешний переговорщик — господин [и.о. председателя антитеррористического центра при СБУ Юрий] Малашко», — сказала Кобцева российскому сайту NewsFront.



Она подчеркнула, что такие телефонные разговоры являются «нормальной практикой», для того, чтобы «выполнить ту или иную договоренность — обсудить технические шаги».



Кобцева назвала «подлостью» то, что не был опубликован разговор полностью. Также она считает, что фразы были выдернуты из контекста. Вместе с тем она пересказала суть разговора, который ранее обнародовал Bihus.Info.



«С моей стороны господину Медведчуку, я подчеркиваю как переговорщику, как участнику переговорного процесса, была доведена информация, что такие представители Украины как Гайде [волонтер Гайде Ризаева], как [волонтер Вячеслав] Гришаев звонят мне и, минуя минский переговорный процесс предлагают схемы — по другому я это не назову — для проведения обменов. И это недопустимо», — подчеркнула Кобцева.