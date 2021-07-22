«ДНР» запустила один цех Зуевского энергомеханического завода, простаивают 23 остальных

После 7-летнего перерыва группировка «ДНР» запустила линию по выплавке чугуна на Зуевском энергомеханическом заводе. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».



Как отмечается, на сегодня функционирует всего один из 24 цехов завода. В литейном цеху установлены две печи, в качестве сырья используется шлак.



Глава «ДНР» Денис Пушилин, который побывал на заводе, заявил, что на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях скопились «десятки миллионов тонн» шлака, которые «можно переработать практически до безотходной составляющей».



«Министр промышленности и торговли» Владимир Рущак уверяет, что завод заработал еще в начале лета, однако об этом не сообщалось. По его словам, продукция идет «на экспорт». В единственном работающем цеху создали 40 рабочих мест, и предприятие может ежемесячно производить около 1000 тонн продукции, утверждает Рущак.