В «ДНР» заявили о планах запустить второстепенные цеха «Стирола». Основные мощности простаивают

Группировка «ДНР» планирует запустить два цеха завода «Стирол» в Горловке в первой декаде сентября. Об этом заявил глава «минпромторга ДНР» Владимир Рущак, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«Буквально в первой декаде сентября мы запускаем мощности двух цехов большого производственного комплекса "Стирол" – цех по производству полимерной продукции и цех лакокрасочный», – сказал Рущак на совещании с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



Он уверяет, что завод сможет производить капельную ленту, которую аграрии используют для полива.



В данное время горловской завод «Стирол» работает в режиме простоя. Цеха, о которых идет речь, являются вспомогательными. О планах их запуска в «ДНР» говорили еще в ноябре 2020 года. Предприятие недополучает финансирование, а рабочим не выплачиваются зарплаты.

До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.



В 2018 году в «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.



В 2019 году глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что перед работниками «Стирола» существует задолженность по зарплате.



«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.