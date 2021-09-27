Минздрав подготовил приказ об обязательной вакцинации педагогов и чиновников

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа об обязательной вакцинации от коронавируса педагогов и чиновников. Соответствующий документ обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.



Обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для таких профессий:

работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

работников местных государственных администраций.

Сейчас вакцинация от коронавируса в Украине не является обязательной. Вместе с тем правительство решило предоставить определенные привилегии вакцинированным. Так, с 20 сентября в Украине действуют новые карантинные ограничения, которые предусматривают, что привитые граждане смогут посещать общественные заведения в «желтой» и «красной» зоне карантина.

По состоянию на 27 сентября в Украине сделали 12 240 363 прививки от ковида. Первую дозу получили 6 781 525 человек, а полностью иммунизированы — 5 458 838 человека.