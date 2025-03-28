Армия РФ понесла большие потери в живой силе во время штурма на Купянском направлении

Оккупанты штурмовали Купянское направление. Фото: скриншот с видео

Российские военные пытались штурмовать на Купянском направлении, однако эта попытка провалилась. Силы обороны уничтожили бронетехнику и десант. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



Как отмечается, российские солдаты готовились к наступательным действиям на этом направлении около трех недель. Оккупанты накапливали технику и личный состав для массированного удара. Для штурма они применили 13 единиц бронетехники.



«В течение всего активного периода штурмовых действий 27 марта с 06:00 по 10:00 противник осуществлял активное огневое поражение: артиллерией, минометами, РСЗО, сбросами, FPV и КАБ. Около 13:00 совершил повторные попытки штурма без использования бронетехники», - говорится в сообщении.



Ориентировочные потери: погибших — 60 россиян, раненых — 28, повреждены — 12 ББМ (бронированных боевых машин) и 1 танк.



Ранее мы писали, что на Покровском направлении россияне пытаются атаковать с той же интенсивностью, с которой они делали это раньше.