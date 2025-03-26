На оккупированной Луганщине подростки издевались над сиротой из-за долга 300 рублей

В оккупированной Кадиевке (Стаханов, Луганская область) несколько подростков избили семиклассника. «Полиция ЛНР» поставила их на учет.



Проверку издевательств организовала «прокуратура ЛНР». Двое 13-летних мальчиков напали на ребенка-сироту из-за долга в 300 рублей. Еще один сверстник снимал избиение на камеру, он же потом все выложил в сеть.



В результате административное наказание за плохое воспитание выписано родителям. Дисциплинарное наказание выписали «начальнику отдела полиции Стаханова» и директорам школ, где учатся дети.



Мальчик, которого побили теперь не ходит на занятия — боится еще большего прессинга. Замдиректора школы заявила, что официально он на больничном.