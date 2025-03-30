В Курской области погиб один военнослужащий ВС РФ при обстреле

Курская область попала под обстрел. Фото: Астра

В результате авиационного удара в российской Курской области погиб один солдат ВС РФ, еще один — получил ранения. Об этом передает телеграм-канал Астра.



Как отмечается, 26 марта был нанесен удар двумя авиабомбами по зданию школы, которая не работала. Учреждение сильно повреждено. Это произошло в селе Кондратовка в Беловском районе Курской области.



Село Кондратовка находится в 5 км от границы с Украиной.



Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинские силы физически присутствуют на территории Курской области РФ, и это играет роль сдерживающего фактора, предотвращающего возможное вторжение российских войск в Сумскую область.