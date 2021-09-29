«ДНР» откроет новую ковидную госпитальную базу в Шахтерске

Во временно неподконтрольном украинской власти Шахтерске в начале октября откроется госпитальная база для лечения больных коронавирусом. Об этом заявил и.о. «министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Он уверяет, что в ОРДО сейчас открыто 39 госпитальных баз, рассчитанных на 3 734 места, из которых 925 — обеспечены кислородом.



«Открываем новые госпитальные базы. Готовится с 4 октября открытие госпитальной базы на 40 мест в городе Шахтерске», — сказал Оприщенко.



Он также добавил, что в настоящее время больницы комплектуют аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, средствами индивидуальной защиты, дезсредствами.

Ранее «министерство здравоохранения ДНР» сообщало, что загрузка медучреждений «тяжелыми» больными с ковидом достигла максимума.