«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки

За минувшие сутки, 28 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 749 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 542 человека выздоровели, а 26— умерли.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



С начала пандемии там признали 66 394 случая заболевания COVID-19. Из них 51 906 человек выздоровели, летальных случаев — 4 834.



Продолжают болеть 9 654 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 377 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 187 пациентов. Всего на лечении находится 3655 пациентов с пневмониями, из них 1106 на кислородной поддержке (+126 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.