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«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки

29 сентября 2021, 13:36

«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки

За минувшие сутки, 28 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 749 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 542 человека выздоровели, а 26— умерли.

Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».

С начала пандемии там признали 66 394 случая заболевания COVID-19. Из них 51 906 человек выздоровели, летальных случаев — 4 834.

Продолжают болеть 9 654 пациента.

Кроме того, за сутки выявлено 377 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 187 пациентов. Всего на лечении находится 3655 пациентов с пневмониями, из них 1106 на кислородной поддержке (+126 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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