Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Почти 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

30 сентября 2021, 08:15

Почти 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 29 сентября, в Украине выявили 11 757 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 091 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 3 839 пациентов, а 194 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 423 379 человек. Из них выздоровел 2 255 191 пациент, а умерли 56 274 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Вчера провели 93 356 тестирований на коронавирус.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.

«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:27
«ЛНР»: Еще 146 заболевших и 27 умерших от ковида
09:20
В донецкой шахте почти неделю ищут пропавшего горняка
23:12
Блэкаут в ОРЛО: «ЛНР» предупредила о масштабном отключении электроэнергии
20:16
Не носят маски, а выборы не при чем: «ДНР» обвиняет население в резком росте ковида
17:33
«ДНР» откроет новую ковидную госпитальную базу в Шахтерске
16:21
Пытали током и не давали воду: боевики 5 лет держат в тюрьме украинца и не отдают на обмен
13:36
«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки
12:06
ОБСЕ сообщила о четвертом пострадавшем от обстрела в Донецке 17 сентября
09:58
На шахте в Донецке почти неделю тушат пожар и ищут горняка
09:33
«ЛНР»: 155 заболевших и 26 умерших от COVID-19
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 сентября
19:44
«ДНР» отчиталась о вакцинации от коронавируса 200 тысяч жителей ОРДО
17:32
«ДНР» может запретить продавать алкоголь 1 сентября и в дни «последних звонков»
15:33
«ДНР»: Еще 557 заболевших и 80 смертей от ковида
10:27
Мониторингу ОБСЕ возле участка разведения в Золотом мешало глушение БПЛА
все новости
09:27
«ЛНР»: Еще 146 заболевших и 27 умерших от ковида
09:20
В донецкой шахте почти неделю ищут пропавшего горняка
08:15
Почти 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
08:05
Штаб ООС заявил о 7 новых обстрелах со стороны боевиков
23:12
Блэкаут в ОРЛО: «ЛНР» предупредила о масштабном отключении электроэнергии
22:27
В октябре украинцев ждут длинные выходные
21:59
На Донетчине проходят учения отрядов территориальной обороны
21:40
Правительство утвердило план по деоккупации Крыма: Что предусмотрено для жителей оккупированных территорий
20:49
В Нацполиции рассказали, как будут проверять достоверность COVID-сертификатов
20:16
Не носят маски, а выборы не при чем: «ДНР» обвиняет население в резком росте ковида
19:07
В Украине построят центр по обслуживанию и ремонту турецких беспилотников «Байрактар»
18:19
Вез оружие и пулемет через блокпост: на Донетчине задержан водитель
18:09
Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных
17:52
«Нарисовали явку»: В СБУ рассказали о фальсификациях на выборах в российскую Госдуму
17:33
«ДНР» откроет новую ковидную госпитальную базу в Шахтерске
все новости
ВИДЕО
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
29 сентября, 12:42
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
25 сентября, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция