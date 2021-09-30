Почти 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 29 сентября, в Украине выявили 11 757 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 091 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 3 839 пациентов, а 194 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 423 379 человек. Из них выздоровел 2 255 191 пациент, а умерли 56 274 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.



Вчера провели 93 356 тестирований на коронавирус.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.