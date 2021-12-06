Пушилин допустил объединение «ДНР» и «ЛНР» в будущем

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин допустил, что в будущем может произойти объединение с так называемой «ЛНР». При этом на данный момент полное объединение не может произойти из-за Минских соглашений.



Об этом Пушилин заявил во время общения с журналистами и блогерами в Москве 5 декабря.



«Что касается полного объединения, то этот вопрос на данном этапе пока не обсуждается. Почему? Потому что существуют еще и внешние обязательства», — приводится ответ Пушилина не его сайте.



По его словам, объединение «ДНР» и «ЛНР» позволит оспорить Украиной Минские соглашения.



«Ну, в будущем посмотрим, если будет такая необходимость [объединения] и будет такой запрос у граждан. Мы будем от этого отталкиваться. Время покажет», — добавил Пушилин.



Он напомнил, что осенью «ДНР» и «ЛНР» объединили экономическое пространство и устранили «таможенные барьеры».



Ранее глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отверг возможность полного объединения с «ДНР».